«Целует одну, а думает о другой?» — SHAMAN выпустил песню о расставании

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 62 0

Поклонники сразу начали искать в новой композиции намеки на личную жизнь певца.

SHAMAN выпустил песню о расставании

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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SHAMAN выпустил песню о расставании

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, выпустил новую песню «Прощай, моя любовь». Некоторые слушатели решили, что в этих словах может быть намек на личную жизнь артиста.

По сюжету песни мужчина решает уйти от любимой, хотя чувства к ней не прошли. Он понимает, что отношения больше нельзя продолжать, но расставание дается ему тяжело.

Особое внимание пользователей привлекли именно слова о другой женщине. В комментариях под публикацией SHAMAN начали появляться предположения о том, кому может быть посвящена песня.

«А все, да, больше в десны не долбимся? Целует одну, а думает о другой?» — написал один из комментаторов.

«Это с Мизулиной прощаемся, что ли уже?» — спросил другой пользователь.

При этом сам SHAMAN не уточнил, идет ли речь о реальных событиях из его жизни. Певец объяснил, что песня рассказывает о ситуации, когда человек уходит, хотя продолжает любить.

«Иногда самое тяжелое — уйти от человека, которого продолжаешь любить. Разум уже выбрал дорогу, а сердце все еще остается там, откуда ты уходишь. Не все сокровенное нужно выносить на всеобщее обозрение», — рассказал артист.

Одновременно с песней вышел клип в черно-белом цвете. В нем SHAMAN один гуляет по городу.

Песня «Прощай, моя любовь» уже доступна на музыкальных и видеоплатформах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN показал свою съемную квартиру в Москве. Певец обустроил там рабочий офис и музыкальную студию.

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