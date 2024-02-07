«Долларизировать и приватизировать»: продаст ли Миллей Аргентину американцам

Ситуация в стране беспокойная, а «плана Б» у руководства нет. К чему все это приведет?

Первые месяцы после прихода нового президента Аргентины Хавьера Милея к власти уже позволяют сделать выводы о тенденциях в его политике и личности, в целом. Аналитики издания EADaily разобрали эксцентричного и энергичного лидера на цитаты.

Сразу обращает на себя внимание желание Милея преобразовать Аргентину «одним махом», пишут авторы. При этом, то, что он несет потери на пути к задуманному, его интересует мало. В обществе это также не осталось незамеченным, и страну начали охватывать забастовки и протесты.

Уже в первые дни правления Миллей выпустил два документа. Первый — на 300 статей, изменяющих или отменяющих существующие законы. Второй — содержащий 300 страниц законопроект, который предусматривает ряд изменений в разных сферах жизни страны.

«Президент принимаемыми законами подтвердил свое намерение долларизировать и приватизировать в стране все, что можно», — пишет местное издание Pagina 12.

Отмечается, что Миллей не видит другого пути для Аргентины — «плана Б» просто не существует.

«План Б» создают те, кто не умеет хорошо решать поставленную задачу», -подчеркивал он.

Сам аргентинский президент отмечал, что общество будет испытывать дискомфорт на протяжении двух лет — именно столько потребуется времени для проведения всех реформ.

«Мы движемся хорошо и быстро», — заметил он в беседе с журналистами The Wall Street Journal.

Тем временем в Аргентине уже в два раза выросли цены на продукты, а значит, уровень жизни многих людей понизился. А президент не исключает, что в будущем могут упасть и зарплаты. Вообще Миллей не пытается смягчать формулировки в своих речах, заметили авторы.

Отмечается также, что Миллей своими реформами намерен получить рычаги давления и управлять бизнесменами и не только.

«Мы собираемся приватизировать все, что можно приватизировать. Имена и истории госкомпаний на нас не давят. Приватизация госактивов — это только вопрос времени», — заявлял президент.

Милей также грезит мечтой о долларилизации Аргентины — для этого уже было закуплено пять миллиардов долларов США. Под руководством Милея страна берет курс на отказ от собственной валюты, отмечают аналитики. Только вот не затолкнет ли такой курс Аргентину все глубже в экономическое болото?

«Однако ситуация пока не настолько далеко зашла, чтобы считать, будто президент-шоумен вот-вот превратится в диктатора, который швырнет Серебряную к ногам дяди Сэма и отдаст ее за пятачок американским ТНК. Власть Хавьера Милея пока еще не настолько абсолютна, чтобы оппозиция не могла поднять головы», — отмечают авторы статьи.

Тем не менее аргентинские СМИ считают, что по результатам двухмесячного правления Милея в стране уже начался кризис — «кризис в верхах». Речь идет о столкновениях межу президентом, премьером и губернаторами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аргентина рискует стать 51-м штатом США.