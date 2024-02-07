«Было, есть и будет плохо»: в Кремле оценили идею борьбы с доносительством

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий наказание для серийных доносчиков.

Заниматься доносительством плохо, а вот критиковать — хорошо, но фиксация этих моментов не является прерогативой властей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Здесь ничего не меняется абсолютно, доносительство — это плохо, критика — это хорошо. <…> Если речь о об открытой критике, с открытым лицом тех или иных процессов, это хорошо, а доносительство — это было, есть и будет плохо», — сказал он.

Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что критика является необходимым элементом, помогающим определять, что не так.

По словам представителя Кремля, фиксация таких ситуаций не совсем прерогатива властей России. В целом, ему неизвестно, чтобы где-то приветствовалось доносительство и приобретало массовые характеристики.

Таким образом Песков прокомментировал призыв депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой бороться с «вирусом доносительства» в России. По ее словам, доносительство уже вышло за пределы сферы культуры и может перерасти в пандемию. Разумные люди должны противостоять этому. Авксентьева подчеркнула, что есть большая разница между сообщением о преступлении и «вредоносным крючкотворством».

В этой связи партия «Новые люди — За здравый смысл» разработала законопроект, предусматривающий наказание для серийных доносчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина планомерно погружается в 1937 год из-за доносов и проверок СБУ.