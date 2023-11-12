Назад в 1937 год: на Украине вновь царит атмосфера доносов
Азаров: Украина планомерно погружается в 1937 год из-за доносов и проверок СБУ
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
Жители Незалежной снова пребывают в постоянном страхе и ожиданиях получить нож в спину от своих же близких.
По словам Николая Азарова, страна вновь возвращается во время, когда каждый может стать жертвой доноса и последующей проверки СБУ. Экс-премьер Украины считает, что «украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе».
В своей социальной сети политик высказался о «незавидном будущем» страны. Азаров привел в пример чат-бот «еВорог», что в переводе означает «еВраг», где каждый может написать донос на соседей, отметить геолокацию и указать «преступление». Также стало возможно оставить жалобу на водителя при его «антиукраинской позиции» в приложении сервиса такси «Уклон».
«Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе. Столица и область уже занимали первое место среди языковых доносов», — отметил Азаров.
Ранее 5-tv.ru писал, как во Львове на юношу донесли в полицию за исполнение песен Цоя.
- 12 нояб
- «Черная метка»: почему Зеленский устраняет помощников Залужного
- 11 нояб
- Загнан в угол: неудачи Украины окончательно сломили Зеленского
- 11 нояб
- Бывший генсек НАТО предложил включить Украину в альянс, но с одним условием
- 10 нояб
- «Расчеты оказались неверными»: ожидания Запада насчет РФ разбились о суровую реальность
- 10 нояб
- Что они делают с детьми? Зачем Украине школы в подземельях
- 10 нояб
- «Дипломатическая сплетня»: Венгрия заявила о вине США в конфликте на Украине
- 10 нояб
- «Исход понятен»: Скотт Риттер вынес Украине неутешительный приговор
- 10 нояб
- «Сумасшедшие»: в ФРГ жестко ответили на шутку Зеленского про «планету — собакам»
- 9 нояб
- «У нас нет мощностей»: перестанет ли НАТО помогать Украине
- 9 нояб
- «Добиваем фашистов»: как установки «Гвоздика» перемалывают ВСУ в зоне спецоперации
Читайте также
93%
0.12 98.32
-0.09
Нашли ошибку?