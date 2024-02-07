Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по оборонным предприятиям Украины

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 331 0

Утром украинские СМИ заявили о воздушной тревоге по всех стране. Взрывы были слышны и в Киеве.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по оборонным предприятиям Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ наносили удары оружием воздушного и морского базирования.

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ», — говорится в сводке Минобороны.

По данным ведомства, все объекты были поражены.

Читайте также

«Утро в убежище»: Боррель поделился, как у него начался день в Киеве

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия мощных взрывов прогремела в разных регионах Украины. По всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. На фоне взрывов в одном из районов отключился свет.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Тема:
Спецоперация
7 февр
Морпехов Черноморского флота наградили медалями «За отвагу» прямо на передовой
7 февр
Песков рассказал о целях СВО России на Украине в широком смысле
7 февр
«Откусить по кусочку»: в Европе уже готовы разделить Украину после поражения
7 февр
«Калашников» скорректирует конструкцию АК-12 по итогам применения в зоне СВО
7 февр
Волгоградец задержан за поддержку ВСУ и призывы к насилию над россиянами
7 февр
«Кровавые злодеяния»: РФ выразила протест Западу из-за поставок оружия Украине
7 февр
«Цинично»: Киев уличили в намеренном выборе цели и времени атаки на Лисичанск
7 февр
Бойцы РФ нанесли удары по нацгвардии Украины на южнодонецком направлении
7 февр
«Ростех»: в зоне спецоперации опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett
7 февр
Артиллерийский удар: лучшее видео из зоны СВО за день
-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

14:43
Морпехов Черноморского флота наградили медалями «За отвагу» прямо на передовой
14:41
Алексей Гиричев освобожден от должности заместителя директора ФСИН
14:25
Несмотря на проблемы: Дима Масленников заявил о долгожданном возвращении
14:23
Песков рассказал о целях СВО России на Украине в широком смысле
14:19
Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»
14:09
Посол назвал изъятие Канадой российских заблокированных активов воровством

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
Самые яркие события Олимпийских игр-2014 в Сочи: фотогалерея
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса