Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по оборонным предприятиям Украины

Утром украинские СМИ заявили о воздушной тревоге по всех стране. Взрывы были слышны и в Киеве.
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по оборонным предприятиям Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Вооруженные силы РФ наносили удары оружием воздушного и морского базирования.
«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ», — говорится в сводке Минобороны.
По данным ведомства, все объекты были поражены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия мощных взрывов прогремела в разных регионах Украины. По всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. На фоне взрывов в одном из районов отключился свет.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.
После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.
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