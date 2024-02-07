СМИ сообщили о мощных взрывах в разных регионах Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 11 113 0

Серия мощных взрывов прогремела в разных регионах Украины

СМИ сообщили о мощных взрывах в разных регионах Украины

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В стране объявлена воздушная тревога.

Взрывы слышны в Киевской и Черкасской областях, сообщают украинские СМИ и местные власти. По всей территории Незалежной объявлена воздушная тревога.

Подтвердил сообщения о взрывах в Киеве мэр Виталий Кличко в Telegram-канале. В этой связи в области работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Также известно, что взрывы прогремели в Николаевской области и Харькове, который находится под контролем киевского режима. Еще воздушная тревога работает в Днепропетровской, Одесской, Полставской и Сумской областях.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия нанесла мощнейший удар по военным объектам в Харькове.

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