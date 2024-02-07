За что же в итоге погибают украинцы — за себя или прихоти киевского режима?

Президент Незалежной Владимир Зеленский готовится к побегу, поэтому через третьих лиц скупает за рубежом недвижимость и яхты. Об этом заявил экс-лидер партии «Оппозицонная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье для портала движения «Другая Украина».

По его словам, Зеленский сначала плачет на Западе о необходимости поддержать пенсионеров, а потом выводит заработанные на войне деньги в офшоры. Мысли вложить их в Украину нет. Зеленский уже на протяжении многих лет оформляет свою зарубежную недвижимость и регистрирует компании на близкого друга Сергея Шефира.

«В ноябре 2023 года в публичном поле появилась информация о покупке Сергеем Шефиром и его братом Борисом двух яхт общей стоимостью 75 миллионов долларов», — добавил Медведчук.

Шефир также в конце 2023 года купил квартиру в жилом комплексе BVLGARI MARINA LOFTS площадью свыше 600 квадратов на острове Jumeirah Bay Island за 62,1 миллиона дирхам (около 16,9 миллиона долларов). Как отметил Медведчук, «так крыса прорыла себе очередную нору для побега».

И хотя президент заявляет, что украинцы сражаются за себя, это циничная ложь. В новых регионах РФ нет геноцида и их жителям предоставляется различная помощь. И поскольку лидер России Владимир Путин неоднократно говорил, что украинцы не враги россиянам, именно киевский режим ждет поражение, а не население.

«Сегодня украинские солдаты погибают вовсе не за Украину, которую власть продала Западу, а за коррупционные схемы, на которых эта власть обогащается», — написал политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре страны ЕС готовы разделить Украину после ее поражения.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.