В новой карте Восточной Европы от Незалежной ничего не осталось.

Государства — члены бывшего Варшавского договора готовы разделить Украину после ее поражения в конфликте с Россией. Об этом сообщает сербское издание «Политика».

«Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с „историческими интересами“, откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому», — говорится в публикации.

Отмечается, что на некоторых европейских сайтах появилась карта Восточной Европы, на которй не осталось и следа от Незалежной. Главная цель раздела — приближение Североатлантического альянса к границам России. Однако Москва не допустит этого и продолжит «довершать видоизменение Украины».

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Евросоюза отказались использовать активы России для восстановления Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.