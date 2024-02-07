Рэпер ST во время поездки в зону СВО спел новую песню о передовой

Рэп-исполнитель ST накануне отправился в зону СВО вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым. Под аккомпанемент гитары и балалайки он спел для наших военнослужащих свои композиции.

Теперь все ищут одну из его песен, но оказалось, что она еще не выпущена. Об этом концертный директор ST Павел Гильманов рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Она выйдет только в пятницу», — сообщил он.

Песня под названием «Дай ему сил» — это песня о герое и для героев, которая может стать фронтовой. Рэпер спел о передовой, что совершенно нетипично для его творчества, но так актуально в непростое для страны время.

Стоит отметить, что бойцы остались крайне благодарны посетившим их артистам. Наши военные рассказывали, что это не было похоже на типичный концерт — «сцены» между ними не было, зато была живая беседа, шутки и музыка. Они поблагодарили звезд за поддержку и правильное понимание их работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST рассказал о выступлении перед российскими бойцами.