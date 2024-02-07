«Я очень рад!» — рэпер ST рассказал о выступлении перед российскими бойцами

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 412 0

Рэпер ST был рад возможности выступить перед российскими бойцами

Фото, видео: Instagram* / st_stoizsta; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Музыкант впервые исполнял свои песни в зоне спецоперации.

Российский рэпер ST (Александр Степанов) выступил перед бойцами в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике (ЛНР). Более подробно о своей поездке музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

Артист признался, что хотел поднять боевой дух российских военнослужащих. Степанов добавил, что выступление вышло очень камерным. Музыкант очень рад, что смог повидаться с теми, кто защищает Родину.

«Я очень рад, что у меня получилось приехать и пообщаться с ребятами, сыграть для них. Узнать, чем они живут, что у них происходит, как у них устроен быт. Здорово, я очень рад, что я смог поднять боевой дух», — отметил артист.

Это не первая поездка музыканта в новые российские регионы. По словам Степанова, он каждый раз радуется встречи с местными жителями.

«Что касается выступлений именно перед бойцами, это у меня была первая поездка, так как это довольно-таки непросто организовать», — признался музыкант.

Добро пожаловать в семью: рэпер ST стал отцом во второй раз

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вместе со Степановым в зону СВО поехал гитарист группы «Звери» Герман Осипов. Бойцы поблагодарили музыкантов за поддержку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Спецоперация
6 февр
«Будет обороняться водными пистолетами»: глава Евросовета предрек Киеву печальный конец
6 февр
Российские минометчики поразили опорные пункты ВСУ в ДНР
6 февр
«Глядя в будущее»: в Евросоюзе хотят сделать ВСУ частью своих возможностей
6 февр
Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
6 февр
Рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили в зоне СВО перед Росгвардейцами
6 февр
Автомобильная заправка загорелась из-за удара ВСУ по Бутово в ЛНР
6 февр
Правительство окажет помощь россиянам, потерявшим дома из-за обстрелов ВСУ
6 февр
«Внушительный участок»: ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
6 февр
В России создали многопозиционную систему наблюдения за БПЛА на фоне спецоперации
6 февр
В ЛНР нашли бумаги, указывающие о намеренном уничтожении лесов в Донбассе
-7° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:13
Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета
2:01
Донести правду: Такер Карлсон объяснил свое желание взять интервью у Путина
1:43
Умер актер из сериала «В поисках капитана Гранта» Иван Иванов
1:33
Страны ЕС отказались использовать активы РФ для восстановления Украины
1:12
«Я очень рад!» — рэпер ST рассказал о выступлении перед российскими бойцами
0:46
Эквадор предоставил России документы для снятия ограничений на экспорт бананов

Сейчас читают

Как приструнить начальников, которые не дают нормально пообедать
Часть VPN в России с 1 марта заблокируют
Юристам Блиновской дали месяц на изучение 28 томов уголовного дела
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса