Музыкант впервые исполнял свои песни в зоне спецоперации.

Российский рэпер ST (Александр Степанов) выступил перед бойцами в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике (ЛНР). Более подробно о своей поездке музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

Артист признался, что хотел поднять боевой дух российских военнослужащих. Степанов добавил, что выступление вышло очень камерным. Музыкант очень рад, что смог повидаться с теми, кто защищает Родину.

«Я очень рад, что у меня получилось приехать и пообщаться с ребятами, сыграть для них. Узнать, чем они живут, что у них происходит, как у них устроен быт. Здорово, я очень рад, что я смог поднять боевой дух», — отметил артист.

Это не первая поездка музыканта в новые российские регионы. По словам Степанова, он каждый раз радуется встречи с местными жителями.

«Что касается выступлений именно перед бойцами, это у меня была первая поездка, так как это довольно-таки непросто организовать», — признался музыкант.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что вместе со Степановым в зону СВО поехал гитарист группы «Звери» Герман Осипов. Бойцы поблагодарили музыкантов за поддержку.

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