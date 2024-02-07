Гендиректор МАГАТЭ Гросси проверил работу Запорожской АЭС

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 31 0

Летом прошлого года атомные энергетики считали, что воды на станции осталось всего на месяц. Каковы результаты наблюдений теперь?

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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У Запорожской АЭС достаточно скважин для водоснабжения бассейнов охлаждения. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения объекта.

«Мы посетили, что было важно для меня — брызгальные бассейны охлаждения. И убедились в том, что размещенных там скважин достаточно для адекватного водоснабжения этих бассейнов», — заявил глава МАГАТЭ на брифинге.

Гросси и его трое коллег посетили Запорожскую АЭС для проверки исправности работы ее системы. Безопасность наблюдателям обеспечили российские военнослужащие. Для этого, по информации Минобороны России, на протяженности всего пути атомных энергетиков саперы разминировали украинские неразорвавшиеся снаряды, также на этот период было объявлено о режиме прекращения огня.

Запорожская АЭС располагается в городе Энергодар на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков. С октября 2022 года станция находится под контролем российской стороны. Украинские националисты не оставляют попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия отправила МАГАТЭ разъяснения о минных заграждениях на Запорожской АЭС.

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