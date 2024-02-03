Россия отправила МАГАТЭ разъяснения о минных заграждениях на Запорожской АЭС

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Что заявили в постпредстве страны при международных организациях в Вене?

Россия отправила МАГАТЭ разъяснения о минных заграждениях на Запорожской АЭС

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Россия направила объяснения МАГАТЭ по поводу минных заграждений, которые расположены между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС. Документ размещен на сайте международной организации.

«Минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам Секретариата МАГАТЭ. Нахождение в ней мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов», — говорится в сообщении постпредства России при международных организациях в Вене.

Отмечается, что создание такого заграждения соответствует тезисам, которые озвучивались МАГАТЭ в 2023-м. Помимо этого, подобные меры могут быть предприняты, если АЭС находится вне зоны боевых действий, ведь установка мин не вступает в противоречие с рекомендациям МАГАТЭ.

Заявление было сделано на фоне сообщений о том, что эксперты агентства обнаружили новые мины на периферии территории АЭС.

Ранее 5-tv.ru, что МАГАТЭ сообщили об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС. Эксперты агентства продолжают работу по проверке соблюдения гарантий безопасности, в частности, чтобы ядерные материалы не использовались в боевых действиях.

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