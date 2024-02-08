Более 80 миллионов человек посмотрело анонс интервью Путина журналисту Карлсону
Очевидно, что весь мир с нетерпением ждет выхода интервью российского лидера.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сегодня не осталось никаких сомнений — Такер Карлсон общался с российским президентом. Это подтвердил Кремль. И публикация интервью — вопрос времени. Уже почти 80 миллионов человек просмотрели анонсирующий ролик на странице журналиста из США, где он объясняет, зачем ему этот разговор.
Хочет рассказать правду. Внимание к Такеру сейчас так велико, что здесь, в Москве, ему не дают ступить шагу без камер. А Киев внес его в свой черный список. Эксклюзивные кадры, где Карлсон отвечает на наши вопросы и над чем-то очень громко смеется — у корреспондента «Известий» Николая Иванова. Все подробности — в его репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным.
Читайте также
85%
0.47 98.09
0.65
Нашли ошибку?