«Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным

И какой реакции стоит ждать от мирового сообщества после того, как оно услышит точку зрения России?

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал большое интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое он опубликует на своем сайте ближайшее время. При этом политический обозреватель подчеркнул, что в открытом доступе появится полная версия беседы с российским лидером без монтажа.

О том, почему Запад так боится услышать точку зрения России об украинском кризисе и какой реакции мирового сообщества стоит ожидать, 5-tv.ru рассказали эксперты в области политологии.

Информационная блокада снята — время думать

После визита Такера Карлсона в Россию и, тем более, его слов о интервью с Владимиром Путиным, на Западе началась настоящая истерия. И именно она, в том числе, подогревает интерес к долгожданной беседе. Политолог Юрий Светов называет это ни много ни мало — прорывом информационной блокады, которую США и их подручные так старательно выстраивали вокруг РФ.

«Два года они выстраивали вокруг России стену, отсекли все наши СМИ, какие только возможно. Гонения на наших журналистов, преследования журналистов, которые побывали здесь и рассказывают то, что они увидели — вот этот скандал вокруг фильма, который в Мариуполе снял немецкий журналист…», — отмечает эксперт.

Юрий Светов убежден, что интервью посмотрят во многих странах мира и в Соединенных Штатах в том числе. Фактически, Карлсон сейчас дает возможность своей интернациональной аудитории узнать другую точку зрения, отличную от официальной и навязанной.

И воочию увидеть другого руководителя государства, который выгодно отличается от того же Джо Байдена, путающегося между живыми и мертвыми зарубежными коллегами.

«Они увидят президента — живого человека, спокойно реагирующего на самые острые вопросы, демонстрирующего свою компетентность, свою уверенность в том, что он делает. И это их пугает, очень серьезно пугает», — уверен политолог.

Усталость американцев от властей США

Reuters / GO NAKAMURA

Юрий Светов предполагает, что показать объективную сторону хаоса, творящегося в мире — и на Украине, куда же без нее — заинтересован не только Карлсон, но и некто достаточно сильный, который способен оказывать журналисту необходимую поддержку.

Причем, вероятнее всего, речь вновь идет о гражданах США. Как пример — заявление Илона Маска, который собирается опубликовать полную версию интервью без какой-либо на своих Интернет-ресурсах.

«В Соединенных Штатах есть определенные силы, прежде всего, среди бизнеса, которые полагают, что правительству Соединенных Штатов надо тратить эти 118 миллиардов долларов не на помощь Украине или Тайваню, а на реальные проблемы внутри США, на их экономику, на решение собственных проблем американцев. Это их, конечно, беспокоит», — подчеркивает эксперт.

По мнению эксперта, мгновенной смены политического курса или прозрения мирового сообщества ждать не стоит, это — лишь первый позитивный знак.

«Сознание людей не меняется только в результате одного интервью. Это просто заставит людей думать и попытаться еще раз вернуться к мотивам, почему Россия начала специальную военную операцию», — говорит Юрий Светов.

Сообщение американским элитам

© РИА Новости /Сергей Гунеев; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

Политолог Андрей Кошкин убежден, что интервью Путина будет нести в себе сообщение, адресованное американским элитам.

«Наверняка это будет иметь весомое влияние, по одной простой причине — сейчас идет острая конкурентная политическая борьба в Соединенных Штатах. И этот месседж будет, конечно же, использован определенными политическими силами. Этот же месседж будут использовать и противоположные политические силы. То есть, в определенной степени, конечно же, этот месседж будут стараться использовать все», — прогнозирует эксперт.

Что касается западных СМИ, в режиме информационной войны, которая укладывается в настоящую гибридную между РФ и США, будущее интервью российского лидера станет, мягко говоря, необычным.

К тому же, очевидно, что того же Владимира Зеленского мир, по большому счету, давно устал слушать. Вернее, его отформатированную Вашингтоном версию, что, разумеется, большим секретом тоже не является.

«Позицию Владимира Владимировича они, в общем-то, не знают. Потому что у них в принципе и возможности нет ее узнать. Вот сейчас такая возможность представляется. И из одностороннего процесса информационного, когда в одну сторону все было, то сейчас будет дорога с двусторонним движением», — указывает Андрей Кошкин.

Суждения Путина как месседж для мира

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

То, что скажет в беседе с американским журналистом российский лидер, по мнению политолога, может явиться сигналом для интеллектуальной авангардной части Запада. И именно это заставит ее переосмыслить отношение и взгляды на то, что творится в мире.

«Главное — оценочные суждения нашего президента. И, соответственно, взаимодействие с элитой американской. Сегодня мы видим, что американская элита погружается в некий социально-психологический этап уникальный.

Они уже понимают, что та команда Белого Дома, которой руководит Джо Байден, она не дает развития, мягко скажем, в том числе и в геополитическом, международном плане, а заводит в некий конфронтационный тупик, который уже весьма негативно отражается на Соединенных Штатах. Так что они ищут какой-то путь развития. И они хотели бы пообщаться с президентом России хотя бы через такую связь объективную, которую обещают Маск и Карлсон», — говорит Андрей Кошкин.

Если говорит о главе киевского режима Владимире Зеленском, то, по словам эксперта, его личность какой-то весомой роли в грядущем иноверью, скорее всего и не играет. И Россия, и Запад прекрасно понимают, что он — всего лишь марионетка, которую легко заменить. А речь пойдет все-таки о серьезных вещах и событиях, от которых зависит положение всего мира.

Реакция на анонс интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина. Вот как выглядит настоящая журналистика», — написала в соцсети Х член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить Третью мировую войну», — заявил коллега Такера Карлсона, американский журналист Алекс Джонс.

«Интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри США, особенно если Путин даст понять, что он готов к прекращению конфликта путем переговоров», — американское издание The New York Times.

«Самое важное интервью за последние десять лет», — написал журналист Стив Тарли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Такер Карлсон раскрыл детали интервью с Путиным.