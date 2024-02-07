Рэпер ST поблагодарил фанатов за реакцию на выступление в зоне спецоперации

Поклонники считают, что исполнитель не бросил бойцов в трудную для них минуту.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер ST поблагодарил своих поклонников за их комментарии после его поездки в Донбасс. Поклонники считают, что исполнитель не бросил бойцов в трудную для них минуту. Об этом он написал в своем личном блоге в социальной сети.
Дело в том, что музыкант во время поездки в зону СВО спел новую песню о передовой. Он отправился в зону СВО вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым. Под аккомпанемент гитары и балалайки он спел для наших военнослужащих свои композиции.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда можно будет послушать эту композицию.
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