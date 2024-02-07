Рэпер ST поблагодарил фанатов за реакцию на выступление в зоне спецоперации

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Поклонники считают, что исполнитель не бросил бойцов в трудную для них минуту.

Рэпер ST поблагодарил фанатов за реакцию на выступление в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Рэпер ST поблагодарил своих поклонников за их комментарии после его поездки в Донбасс. Поклонники считают, что исполнитель не бросил бойцов в трудную для них минуту. Об этом он написал в своем личном блоге в социальной сети.

Фото: Instagram* / st_stoizsta

Дело в том, что музыкант во время поездки в зону СВО спел новую песню о передовой. Он отправился в зону СВО вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым. Под аккомпанемент гитары и балалайки он спел для наших военнослужащих свои композиции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда можно будет послушать эту композицию.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Спецоперация
7 февр
«Все, что могли — сделали»: у Германии закончилась помощь для Украины
7 февр
Семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбили над Белгородской областью
7 февр
«Выполняет обещания»: Дуда оценил шансы Трампа закончить конфликт на Украине
7 февр
Морпехов Черноморского флота наградили медалями «За отвагу» прямо на передовой
7 февр
Песков рассказал о целях СВО России на Украине в широком смысле
7 февр
Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по оборонным предприятиям Украины
7 февр
«Откусить по кусочку»: в Европе уже готовы разделить Украину после поражения
7 февр
«Калашников» скорректирует конструкцию АК-12 по итогам применения в зоне СВО
7 февр
Волгоградец задержан за поддержку ВСУ и призывы к насилию над россиянами
7 февр
«Кровавые злодеяния»: РФ выразила протест Западу из-за поставок оружия Украине
-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

19:02
Рэпер ST поблагодарил фанатов за реакцию на выступление в зоне спецоперации
18:53
«Все, что могли — сделали»: у Германии закончилась помощь для Украины
18:35
Звонок из Минобороны и теплый прием: как Александр Лазарев стал режиссером Театра Российской армии
18:17
ВСУ атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие
18:02
«Мы оружием не бряцаем»: власти Калининграда советуют польскому генералу учить историю
18:01
«Смерть наступить через 3-7 суток»: сколько воды можно пить в день на самом деле

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
«Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса