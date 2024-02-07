Песков заявил о продолжении подготовки визита Путина в Турцию

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 191 0

Когда российский лидер прибудет с официальным визитом в Анкару?

Песков заявил о продолжении подготовки визита Путина в Турцию

Фото: Reuters / SPUTNIK

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут согласованы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru о том, может ли он подтвердить перенос поездки главы государства в Анкару.

«Нет, не могу. Никакие сроки не объявлялись. Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь президента.

Прежде глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что визит Путина важен для Анкары. Известно, что деловая беседа российского лидера и Реджепа Эрдогана будет включать в себя обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, в том числе, проект АЭС «Аккуя», события в Сирии и конфликт в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Турция рассчитывает на визит Путина в ближайшее время.

-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.15
0.47 98.09
0.65
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

20:53
«Несчастный случай»: мать актера Кирилла Турутина назвала причину его смерти
20:40
В CAS сообщили о найденном в допинг-пробе Валиевой экдистероне
20:27
«Начните с себя»: Порошенко посоветовал Зеленскому «отвязаться» от Залужного
20:11
Находящийся в Москве Такер Карлсон «убежал» от журналистов на ужин
20:02
Журналиста Такера Карлсона заметили в московском «Ашане»
19:49
Песков заявил о продолжении подготовки визита Путина в Турцию

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
Рэпер ST во время поездки в зону СВО спел новую песню о передовой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса