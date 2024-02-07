Песков заявил о продолжении подготовки визита Путина в Турцию

Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут согласованы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru о том, может ли он подтвердить перенос поездки главы государства в Анкару.

«Нет, не могу. Никакие сроки не объявлялись. Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь президента.

Прежде глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что визит Путина важен для Анкары. Известно, что деловая беседа российского лидера и Реджепа Эрдогана будет включать в себя обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, в том числе, проект АЭС «Аккуя», события в Сирии и конфликт в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Турция рассчитывает на визит Путина в ближайшее время.