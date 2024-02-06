«Нужно сверить часы»: Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время

Официальный визит российского лидера, предварительно, запланирован на февраль текущего года.

Анкара рассчитывает, что президент России Владимир Путин нанесет деловой визит в Турцию в ближайшее время. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе пресс-конференции, которую транслировало агентство Anadolu.

«В ближайшее время планируется визит Путина. Нам важно продолжать диалог по многим темам. Это и Черное море, зерно, конечно, Украина, а также ряд двусторонних вопросов. У нас много тем, и важно по ним регулярно сверять часы», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Фидан подчеркнул, что визит российского лидера важен для Анкары. Известно, что деловая беседа Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет включать в себя обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, в том числе, события в Сирии и конфликт в секторе Газа.

По некоторым данным, прибытие Путина в Турции ожидают 12 февраля 2024 года. Однако в Кремле отмечают, что точная дата контактов на высшем уровне будет озвучена позже и своевременно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле назвали главные темы, которые обсудят Путин и Эрдоган на встрече.