В ЕДДС Ижевска объяснили огненный взрыв за городом

|
Алексей Панков
Алексей Панков 67 0

ЕДДС: взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

В ЕДДС Ижевска объяснили огненный взрыв за городом

Фото: www.globallookpress.com / H. Briar

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Местным жителям не стоит поддаваться панике.

Огненный взрыв под Ижевском произошел вечером 7 февраля в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города. Там отметили, что произошедшее не является ЧП, передает ТАСС.

«Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое (мероприятие. — Прим ред.)», — заявили в ведомстве.

Некоторое время назад в сети начали распространяться видеозаписи мощного взрыва, раздавшегося за чертой города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Пакистана прогремели взрывы. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли до 25 человек. Кроме того, медики оценивают состояние некоторых пострадавших как критическое.

-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.15
0.47 98.09
0.65
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

23:54
В МИД сообщили о начале работы по организации конкурса «Интервидение»
23:37
«Это было потрясающе красиво»: беременная актриса Зоя Бербер вышла замуж
23:21
В ЕДДС Ижевска объяснили огненный взрыв за городом
23:08
Умер актер из «Белой мглы» Энвер Аннакулиев
23:01
Позитивные эмоции: большинство посетителей выставки «Россия» испытали гордость за страну
22:52
Средства ПВО сбили еще пять реактивных снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
«Переобувается в воздухе»: почему президент Польши меняет отношение к Украине
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса