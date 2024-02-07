Несколько взрывов прогремело в Пакистане, погибли 25 человек

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Сообщается и о большом количестве пострадавших. Что произошло в стране?

Несколько взрывов прогремело в Пакистане, погибли 25 человек

Фото: www.globallookpress.com / Saeed Ahmad

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На юго-западе Пакистана прогремели взрывы, в результате чего погибли, по предварительным данным, до 25 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Reuters, первый взрыв прогремел у штаб-квартиры политической партии. В первые минуты сообщалось о восьми погибших и более 30 раненых. Затем появилась информация еще об одном взрыве. По данным СМИ, количество погибших увеличилось до 24, а пострадавших — до 40.

Пакистанские медики оценивают состояние пострадавших как критическое.

Точные причины случившегося не называются, однако известно, что все произошло возле политического офиса независимого кандидата на выборах Асфанда Яр Хана Какара. По некоторым данным, мог взорваться мотоцикл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек получили ранения при стрельбе в здания суда в турецком в районе Чаглаян.

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