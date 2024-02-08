«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве

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Алексей Панков
Алексей Панков 34 0

В столице ожидаются сугробы небывалой высоты.

«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Погода

«Роскосмос» поделился спутниковым снимком циклона «Ольга», который принес в Москву сильный снегопад. Фотография была опубликована в Telegram-канале ведомства.

«На спутниковом снимке „Метеора-М“ — циклон „Ольга“. Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья», — отметили в «Роскосмосе».

Эксперты сообщили, что к выходным в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков. Высота сугробов может достигать 58 сантиметров. Последний раз подобное фиксировалось 25 лет назад.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что южный регионы России испытывает на прочность непогода. Обильные снегопады сменяются ледяными дождями от Ставрополья до Сочи. На одном из курортов Красной Поляны сошла лавина, под которой оказались сразу шесть человек. Также из-за непогоды без света остались более 200 тысяч жителей.

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