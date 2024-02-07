В центре циклона: юг России снова испытывает на прочность непогода
Юг России снова испытывает на прочность непогода
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Подгайко; 5-tv.ru
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В нескольких регионах страны продолжают устранять последствия разбушевавшейся стихии.
В России бедствие терпят сразу несколько южных регионов. И не только они. Снегопады сменяются ледяными дождями от Ставрополья до Сочи, зацепило даже Ульяновскую область, где отменяют занятия школьников и студентов.
На горных курортах снегу сначала обрадовались, но и там он принес большие проблемы. На одном из курортов Красной Поляны сошла лавина, под которой оказались сразу шесть человек. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.
«Вот в такую погоду в горах Дагестана спасли десять человек. Три автомобиля оказались в снежном плену на перевале. Им на помощь выехали полицейские и трактор дорожной службы», — рассказывает журналист.
На юг России обрушился мощный снежный циклон. Вот такой ураган и снегопад обездвижил машины на дорогах. В горах сошли лавины. Сразу два отдаленных района оказались изолированы. Из-за непогоды в регионе без света остались более 200 тысяч жителей. Сильный ветер нес по улицам Буйнакска железную крышу, словно фантик.
На Ставрополье тоже из-за сильного ветра и снежных заносов на нескольких участках дорог ограничили движение для большегрузного транспорта. Из-за небывалого снегопада, власти региона разрешили родителям не отправлять детей в школы и сады.
До этого этот же циклон бушевал в Сочи — там до сих пор устраняют последствия. Там уже удалось частично возобновить работу железнодорожного вокзала.
Лавина сошла на горнолыжном курорте, под снегом оказались люди. К счастью, никто не пострадал. Их быстро нашли и откопали. Синоптики предупреждают, что угроза снегопада и лавинная опасность сохраняются.
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