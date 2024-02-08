Погодное безумие: циклон «Ольга» захватит почти всю Центральную Россию
Циклон «Ольга» захватит почти всю Центральную Россию в ближайшие дни
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
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А что происходит в регионах, которые уже настигла стихия?
Погодное безумие сейчас происходит едва ли не в половине страны. Нас предупреждали, что придет «Ольга», но о настолько скверном характере этого циклона мы даже не подозревали.
Весь центр России, Поволжье, Урал утопают в сугробах. На федеральных трассах пробки и массовые аварии с жертвами. Масштабы стихии хорошо видны на снимках из космоса. И, кажется, это лишь начало. А почему — объяснит корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, к этим выходным по Москве и Санкт-Петербургу ударят морозы. В ночное время будет под минус 20 или даже ниже.
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