Погодное безумие: циклон «Ольга» захватит почти всю Центральную Россию

А что происходит в регионах, которые уже настигла стихия?

Погодное безумие сейчас происходит едва ли не в половине страны. Нас предупреждали, что придет «Ольга», но о настолько скверном характере этого циклона мы даже не подозревали.

Весь центр России, Поволжье, Урал утопают в сугробах. На федеральных трассах пробки и массовые аварии с жертвами. Масштабы стихии хорошо видны на снимках из космоса. И, кажется, это лишь начало. А почему — объяснит корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к этим выходным по Москве и Санкт-Петербургу ударят морозы. В ночное время будет под минус 20 или даже ниже.