США выдали россиянина, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 73 0

В 2014 году от рук злоумышленника пострадал девятилетний мальчик в Тюмени.

США выдали россиянина, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей

Фото: www.globallookpress.com / Magdalena Miriam Tröndle; 5-tv.ru

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Штаты выдворили 45-летнего гражданина РФ Игоря Лекомцева, разыскиваемого на родине по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей. Об этом сообщает Служба иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Лекомцев прибыл в США в апреле 2017 года по туристической визе. Он был арестован в июле 2020 года службой иммиграционного контроля Сиэттла. Как сообщили в американском ведомстве, он был депортирован из страны 26 января 2024 года.

В МВД РФ подтвердили эту информацию. В министерстве уточнили, что Лекомцев находился в международном розыске за «совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Само преступление было совершено еще в 2014 году в Тюмени. Потерпевшим стал девятилетний мальчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с россиянином, прибывшим «зайцем» в США.

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