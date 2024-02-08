На Украине сообщили в мощном взрыве в Одессе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 54 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили в мощном взрыве в Одессе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе прогремел мощный взрыв», — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности — теракт на Крымском мосту.

После удара ВСУ по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что РС РФ будут наращивать удары по военным объектам Украины. В результате той атаки, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее, 5-tv.ru, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по оборонным предприятиям Украины.

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