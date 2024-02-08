Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

Американский журналист анонсировал публикацию беседы с российским лидером.

Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом РФ Владимиром Путиным будет опубликовано в два часа ночи по московскому времени 9 февраля. Об этом он сообщил в личном блоге.

Известно, что интервью будет размещено в социальной сети X и на сайте журналиста TuckerCarlson.com.

Прежде Карлсон признавался, что организовать беседу с российским лидером было не так-то просто. Белый дом неоднократно срывал его попытки.

Журналист отмечал, что большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и на Украине, поэтому назвал своим журналистским долгом взять интервью у Путина. Карлсон подчеркивал, что его сограждане имеют полное право знать правду о конфликте, «в который вовлечены».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец».

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