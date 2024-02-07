Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»
Американский телеведущий записал интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Весь мир ждет эту беседу. Кроме Украины, разумеется.
Фото: Richard Drew / ТАСС
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Американского телеведущего и журналиста Такера Карлсона внесли в украинскую базу «Миротворец». Этот сайт является экстремистским, киевский режим публикует там данные людей, которых считают врагами Незалежной.
Правда, информация по СМИ расходится, некоторые журналисты утверждают, что внесли Карлсона в эту базу еще аж в июне 2023-го. Возможно, данные были обновлены сегодня в связи с приближением краха репутации Украины на мировой арене.
Такер Карлсон записал интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Весь мир ждет эту беседу. Кроме Украины, разумеется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт съемки.
При этом делиться впечатлениями президента от разговора с журналистом Песков не стал, призвав дождаться публикации. Однако он объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном.
«У него позиция, которая отличается от остальных (западных СМИ. — Прим. ред.). Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ», — отметил Песков.
Все мейнстримные СМИ теперь боятся, как много их лжи будет разоблачено. Карлсон подогрел интерес, прямо заявив, что правительство США сделало все, чтобы не допустить его встречи с Путиным. Чего же они так боятся?
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным.
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