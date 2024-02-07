Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 53 0

Американский телеведущий записал интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Весь мир ждет эту беседу. Кроме Украины, разумеется.

Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»

Фото: Richard Drew / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Американского телеведущего и журналиста Такера Карлсона внесли в украинскую базу «Миротворец». Этот сайт является экстремистским, киевский режим публикует там данные людей, которых считают врагами Незалежной.

Правда, информация по СМИ расходится, некоторые журналисты утверждают, что внесли Карлсона в эту базу еще аж в июне 2023-го. Возможно, данные были обновлены сегодня в связи с приближением краха репутации Украины на мировой арене.

Такер Карлсон записал интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Весь мир ждет эту беседу. Кроме Украины, разумеется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт съемки.

При этом делиться впечатлениями президента от разговора с журналистом Песков не стал, призвав дождаться публикации. Однако он объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном.

«У него позиция, которая отличается от остальных (западных СМИ. — Прим. ред.). Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ», — отметил Песков.

Все мейнстримные СМИ теперь боятся, как много их лжи будет разоблачено. Карлсон подогрел интерес, прямо заявив, что правительство США сделало все, чтобы не допустить его встречи с Путиным. Чего же они так боятся?

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным.

-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

14:43
Морпехов Черноморского флота наградили медалями «За отвагу» прямо на передовой
14:41
Алексей Гиричев освобожден от должности заместителя директора ФСИН
14:25
Несмотря на проблемы: Дима Масленников заявил о долгожданном возвращении
14:23
Песков рассказал о целях СВО России на Украине в широком смысле
14:19
Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»
14:09
Посол назвал изъятие Канадой российских заблокированных активов воровством

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
Самые яркие события Олимпийских игр-2014 в Сочи: фотогалерея
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса