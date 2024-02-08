Круглая сумма: чем для магазинов оборачиваются съеденные до покупки продукты

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Аналитик Карпов: магазины теряют десятки миллионов рублей на съеденных продуктах

Круглая сумма: чем для магазинов оборачиваются съеденные до покупки продукты

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Законопроект, разрешающий есть продукты до их оплаты готов к внесению в Госдуму.

Магазины и российские торговые сети из-за покупателей, которые позволяют себе съедать неоплаченные продукты, теряют в год до 3-5% от общего оборота, заявил в беседе с URA.RU председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

«Если взять оборот розничной торговли за 2023 год (по данным Росстата, он составил свыше 47 триллионов рублей — Прим.ред.), разделить на два, то это будет доля продуктов питания. Выделите около 5% и получите примерный оценочный диапазон по потерям (5% — это 23 500 000 рублей)», — объяснил Карпов.

Эти потери магазин «возвращает», закладывая их в стоимость продуктов. И даже если человек не оплачивает съеденный товар, за него это делает другой покупатель.

«Потому что все издержки, все потери, все, что возникает у любого хозяйствующего субъекта, отражается так или иначе на цене. Потому что он не может работать в минус», — подчеркнул Карпов.

По мнению эксперта, разрешать на законодательном уровне пробовать в магазине продукты до оплаты нецелесообразно. Ведь это еще больше усложнит жизнь ритейлерам. По словам Карпова, правильней было бы штрафовать тех, кто не оплатил товар.

«Наверное, какие-то повышенные оплаты вводить или назначать штрафы за это дело. Если из-за такой инициативы вдруг у магазинов возрастут потери, станут покупатели больше воровать, то, соответственно, это просто дальше будет учитываться при ценообразовании», — добавил он.

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