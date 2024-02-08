«Дай ему сил»: новая песня рэпера ST стала патриотическим гимном для бойцов на передовой

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Новая песня рэпера ST стала патриотическим гимном для бойцов на передовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Исполнитель спел эту композицию для солдат во время недавней поездки в зону СВО.

Новая песня рэпера ST, которую он вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым исполнил перед бойцами на передовой — стала настоящим патриотическим гимном и пошла в народ.

В соцсетях уже появились кадры, где наши военные, вдохновленные композицией, переписывают ее от руки и играют в блиндажах.

Сама песня под названием «Дай ему сил» официально выйдет 9 февраля. В ней рассказывается о герое, который стал примером для всех в трудные времена защиты Родины.

Сам рэпер ST поблагодарил своих поклонников за их комментарии после его поездки в Донбасс. Фанаты отметили, что исполнитель не бросил бойцов в трудную для них минуту.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST рассказал о выступлении перед российскими бойцами.

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