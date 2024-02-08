Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Кто ответственен за атаку — пока неизвестно.

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Фото: www.globallookpress.com / Mcs1 Eric Garst/U.S. Navy

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США вновь ударили по Ираку. Этой ночью американская армия обстреляла Багдад. Целью стал командир шиитской групировки «Катаиб Хезболлах». Он погиб, сообщили в центральном командовании вооруженных сил США.

Там добавили, что погибший лидер был ответственен за нападения на американских военных в регионе, что и послужило причиной для атаки.

Через несколько часов после этого, по данным ливанских СМИ, в Сирии обстреляли американскую базу на месторождении нефти. В нее было выпущено несколько ракет, прозвучали взрывы. В небо сразу же поднялись боевые самолеты ВВС США. Кто ответственен за атаку — пока неизвестно. Данных о пострадавших и погибших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США ядерное оружие в Британии.

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