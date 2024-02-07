«Эскалационная динамика»: зачем США ядерное оружие в Британии

Какой будет реакция России на явно провокационный шаг?

США могут разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании, чтобы нанести «первый удар» по России. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Британская газета Daily Telegraph считает, что США намерены впервые за 15 лет перенести часть своих ядерных боеголовок в Великобританию, а именно на военную базу Лейкенхит в графство Саффолк. По мнению Владимира Ермакова, такие намерения американских властей могут предполагать их цель атаковать Россию с территории страны-партнера, которая, к слову, также имеет серьезное вооружение, в том числе, массового поражения.

«Британцы продолжают обладать, по их же собственным оценкам, „надежными и достаточными“ носителями ядерного оружия в виде подлодок, которые „отличаются высокой степенью живучести“. В связи с этим возникает резонный вопрос: не рассматриваются ли эти вооружения скорее как вклад в потенциальный набор разнородных сил и средств стран НАТО для применения против России в каком-то безумном „первом ударе“», — указывает эксперт.

При этом Ермаков подчеркивает, что для России принципиально ничего не изменится, ведь обороноспособность РФ разработана с учетом военных баз недружественных стран, которые расположены по всей Европе. Но оставлять без внимания этот, безусловно, провокационный шаг наши военные, конечно, не будут.

«В случае его совершения, он станет ярким отражением той эскалационной динамики, которой продолжают придерживаться на Западе в своем авантюрном стремлении оказывать на нас силовое давление», — отмечает дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президента Франции Эммануэля Макрона заподозрили в госизмене после громкого заявления о ядерном оружии.