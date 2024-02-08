Стал медиумом или сошел с ума? Байден снова поговорил с покойником

О чем на этот раз шел разговор? И с кем?

Американский президент Джо Байден рассказал, как общался с покойником в 2021 году. В тот раз его собеседником оказался умерший в 2017-м канцлер Германии Гельмут Коль. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что темой этой беседы был саммит «Большой семерки» (G7), который прошел в 2021 году. Байден перепутал действующего на тот момент канцлера Германии Ангелу Меркель с Колем.

«Тогда Гельмут Коль из Германии посмотрел на меня и произнес: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли в руки лондонскую The Times и узнали, что тысяча людей выломала двери в британском парламенте и убила нескольких человек по пути внутрь, чтобы не допустить премьер-министра до исполнения обязанностей», — поделился Байден.

Для американцев уже давно не новость, что Джо Байден не в благоприятном состоянии для своей должности. Так, по мнению большинства избирателей, он «выжил из ума», поэтому его рейтинг стремительно падает. Сам Байден часто дает поводы для таких мысле. Например, недавно он рассказал, как виделся с французским президентом Франсуа Миттераном, который умер 30 лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский политик Вивек Рамасвами раскритиковал Байдена за украинский галстук, в котором тот выступил перед журналистами в Белом доме.