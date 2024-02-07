«Больная психология отношений»: Байдена разнесли за галстук в цветах Украины

Тем временем Зеленский ни разу не показался в образе своих спонсоров.

Американский политик Вивек Рамасвами, который снял свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов, сильно возмутился появлению нынешнего лидера США Джо Байдена на публике в галстуке цвета флага Украины. Свою позицию по данному поводу он опубликовал на странице в соцсети X.

Рамасвами подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский ни разу не оделся в цвета флага Штатов, которые дают ему деньги.

«Байден носит флаг другой страны, чьи счета мы оплачиваем, однако мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая финансирует его зарплату. Многое говорит о больной психологии этих отношений», — написал политик.

Накануне Байден выступил в Белом доме не только в галстуке, но и со значком в виде флага Украины. Сам президент объяснил свой образ поддержкой страны, которая «находится в отчаянном положении» из-за недостаточного объема финансовой поддержки.

Для американцев уже давно не новость, что Джо Байден не в благоприятном состоянии для своей должности. Так, по мнению большинства избирателей, он «выжил из ума», поэтому его рейтинг стремительно падает. Сам Байден часто дает поводы для таких мысле. Например, недавно он рассказал, как виделся с французским президентом Франсуа Миттераном, который умер 30 лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден намерен наложить вето на законопроект о выделении помощи Израилю без Украины.