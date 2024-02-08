Стала фронтовой: российские солдаты в зоне СВО исполняют новую песню ST

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 136 0

Российские солдаты в зоне СВО исполнили новую песню рэпера ST

Стала фронтовой: российские солдаты в зоне СВО исполняют новую песню ST

Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Ранее артист спел ее для наших Росгвардейцев, выполняющих боевые задачи в зоне конфликта.

Военнослужащие ВС РФ опубликовали в Сети видео, на котором поют новую песню рэпера ST (Александра Степанова) под названием «Дай ему сил». Официальный релиз композиции еще не состоялся, он запланирован только на пятницу, однако на поле боя она уже стала популярной.

ST поделился своей новинкой с нашими бойцами во время поездки в зону СВО. Вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым они выступали перед Росгвардейцами в ЛНР.

Концерт прошел в душевном формате, артисты и военные вели живую беседу и шутили, а после многие начали искать одну из композиций.

«Дай ему сил, чтобы он победил, чтобы вернулся домой. И воцарил мир», — поется в композиции.

«Дай ему сил» — это песня о герое и для героев. Рэпер спел о передовой, что совершенно нетипично для его творчества, но так актуально в непростое для страны время.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как новая песня рэпера ST стала патриотическим гимном для бойцов на передовой.

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