Путин в телефонном разговоре поздравил Алиева с победой на выборах

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 23 0

Действующий президент Азербайджана получил более 92% голосов.

Путин в телефонном разговоре поздравил Алиева с победой на выборах

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой на досрочных выборах главы республики. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте главы Азербайджана.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся 8 февраля 2024 года. Путин поздравил Алиева с победой и пожелал успехов в его деятельности. Также главы государств выразили уверенность в том, что стратегическое партнерство в различных сферах между Азербайджаном и Россией будет развиваться и далее. Также Путин и Алиев обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.

Информацию позднее подтвердили и в Кремле, опубликовав сообщение о беседе Путина и Алиева.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту», — отмечается в сообщении.

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства с более, чем 92% голосов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля.

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