Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27–28 февраля. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой источник в губернаторском корпусе.

Как отметил собеседник агентства, в предпоследний день месяца у одного из губернаторов из восточной части страны запланирована командировка. Однако он не исключил, что дата может измениться в последний момент. Как сообщил иной источник, у губернатора другого региона послание к Федеральному собранию запланировано на 28 февраля. Но эта дата окончательно не утверждена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прежде не исключал возможности выступления Путина в конце февраля — начале марта.

В прошлом году президент огласил послание Федеральному посланию 21 февраля.

Песков заявил о продолжении подготовки визита Путина в Турцию

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным. Посмотреть разговор президента с журналистом можно будет 9 февраля.