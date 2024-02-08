Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля

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Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

О чем будет говорить президент России?

Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

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Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27–28 февраля. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой источник в губернаторском корпусе.

Как отметил собеседник агентства, в предпоследний день месяца у одного из губернаторов из восточной части страны запланирована командировка. Однако он не исключил, что дата может измениться в последний момент. Как сообщил иной источник, у губернатора другого региона послание к Федеральному собранию запланировано на 28 февраля. Но эта дата окончательно не утверждена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прежде не исключал возможности выступления Путина в конце февраля — начале марта.

В прошлом году президент огласил послание Федеральному посланию 21 февраля.

Песков заявил о продолжении подготовки визита Путина в Турцию

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным. Посмотреть разговор президента с журналистом можно будет 9 февраля.

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