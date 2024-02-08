В Госдуме хотят признать нежелательными иностранные организации с госучастием

Такие меры помогут защитить выборы в России от зарубежного вмешательства.
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Госдуме хотят включить иностранные и международные организации, учредителями которых являются госорганы других государств, в перечень нежелательных организаций на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По словам депутата, комиссия ГД уже готовит соответствующие поправки, которые позволят, например, блокировать проекты, направленные на вмешательство в выборы и ход голосования, а также те, что разжигают межнациональную рознь.
«Никаких лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны быть не должно», — подчеркивает Пискарев.
Стоит отметить, что изменения не коснутся тех международных организаций, участником которых является Россия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле оценили идею борьбы с доносительством.
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