В Госдуме хотят признать нежелательными иностранные организации с госучастием

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 10 0

Такие меры помогут защитить выборы в России от зарубежного вмешательства.

В Госдуме хотят признать нежелательными иностранные организации с госучастием

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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В Госдуме хотят включить иностранные и международные организации, учредителями которых являются госорганы других государств, в перечень нежелательных организаций на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам депутата, комиссия ГД уже готовит соответствующие поправки, которые позволят, например, блокировать проекты, направленные на вмешательство в выборы и ход голосования, а также те, что разжигают межнациональную рознь.

«Никаких лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны быть не должно», — подчеркивает Пискарев.

Стоит отметить, что изменения не коснутся тех международных организаций, участником которых является Россия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле оценили идею борьбы с доносительством.

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