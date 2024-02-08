Американский президент уверен, что без западной помощи Киеву не выстоять.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина сейчас находится в критической стадии конфликта. Слова американского лидера приводит издание Bloomberg.

Заявление об Украине Байден сделал в Нью-Йорке во время сбора средств. По словам президента США, виной плачевной ситуации ВСУ на фронте является, в том числе, сокращение военной помощи со стороны Запада. В итоге боеприпасы на Украине неумолимо заканчиваются, что привело ее к «критической точке».

При этом Байден заявил, что Вашингтон не собирается отказываться от помощи Киеву.

«Соединенные Штаты рассматриваются как… мы — важнейшая нация. Что произойдет, если Соединенные Штаты выйдут из событий?» — передает слова Байдена СМИ.

Таким образом глава Штатов отреагировал на то, что американский Сенат на днях в очередной раз отклонил законопроект помощи Киеву.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у США есть два варианта для поставок оружия на Украину.