«Ради интересов НАТО»: у США есть два варианта для поставок оружия на Украину

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 26 0

NYT: у США есть два варианта продолжения поставок оружия на Украину

«Ради интересов НАТО»: у США есть два варианта для поставок оружия на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram

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Тема:
Спецоперация

Американский Сенат вновь отклонил законопроект помощи Киеву — республиканцы проголосовали против. Однако демократы, судя по всему, отступать не намерены.

США намерены продолжать поставлять вооружение на Украину, для этого у них есть два варианта: провести комплексный обмен вооружениями с другими странами либо «заставить» Европу платить. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники в администрации Штатов.

Информация появилась сразу после того, как Сенат США в очередной раз заблокировал двухпартийный законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю. В основном, против поставок выступают республиканцы, которые указывают на необходимость решать внутренние проблемы Соединенных Штатов, в частности — нарастающий миграционный кризис.

Однако, по данным американского колумниста Дэвида Сангера, у демократов есть не только намерения продолжать спонсировать оружием киевский режим, но и пути реализации своих планов. Если говорить об обмене вооружением с третьими странами, власти США планируют произвести его по аналогии с Японией и Южной Кореей, когда официально не участвующие в экспорте государства передали его все тому же Вашингтону.

Также рассматривается вариант, в котором Европу «заставят» заплатить за американское оружие и отправят его на Украину.

«Это не благотворительность; это отвечает нашим собственным интересам безопасности», — приводит колумнист слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, о чем Британия предупредила Украину на фоне нехватки снарядов.

Тема:
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