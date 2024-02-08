«Ради интересов НАТО»: у США есть два варианта для поставок оружия на Украину

NYT: у США есть два варианта продолжения поставок оружия на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Американский Сенат вновь отклонил законопроект помощи Киеву — республиканцы проголосовали против. Однако демократы, судя по всему, отступать не намерены.
США намерены продолжать поставлять вооружение на Украину, для этого у них есть два варианта: провести комплексный обмен вооружениями с другими странами либо «заставить» Европу платить. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники в администрации Штатов.
Информация появилась сразу после того, как Сенат США в очередной раз заблокировал двухпартийный законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю. В основном, против поставок выступают республиканцы, которые указывают на необходимость решать внутренние проблемы Соединенных Штатов, в частности — нарастающий миграционный кризис.
Однако, по данным американского колумниста Дэвида Сангера, у демократов есть не только намерения продолжать спонсировать оружием киевский режим, но и пути реализации своих планов. Если говорить об обмене вооружением с третьими странами, власти США планируют произвести его по аналогии с Японией и Южной Кореей, когда официально не участвующие в экспорте государства передали его все тому же Вашингтону.
Также рассматривается вариант, в котором Европу «заставят» заплатить за американское оружие и отправят его на Украину.
«Это не благотворительность; это отвечает нашим собственным интересам безопасности», — приводит колумнист слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее 5-tv.ru писал о том, о чем Британия предупредила Украину на фоне нехватки снарядов.
- 8 февр
- «Их будет больше»: о чем Британия предупредила Украину на фоне нехватки снарядов
- 8 февр
- «Обгоняют на десять снарядов»: ВСУ бьют тревогу из-за нехватки оружия
- 8 февр
- «Порочный круг»: на Украине назрел конфликт между боевиками и гражданскими
- 8 февр
- «Нужно больше, но магии нет»: у Евросоюза закончилось оружие для Украины
- 8 февр
- Стала фронтовой: российские солдаты в зоне СВО исполняют новую песню ST
- 8 февр
- «Все серьезно»: РФ не получила ответ от Франции на запрос по набору наемников
- 8 февр
- Чужой не пройдет: как разведчики ВДВ ведут оборону Артемовска
- 8 февр
- «Дай ему сил»: новая песня рэпера ST стала патриотическим гимном для бойцов на передовой
- 8 февр
- ЗРК «Бук-М3» — надежный щит! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 8 февр
- Не дал противнику продвинуться: как российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ
Читайте также
78%
0.47 98.09
0.65
Нашли ошибку?