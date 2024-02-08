«Побольше бы таких артистов»: российские бойцы поблагодарили рэпера ST

Российские бойцы на херсонском направлении поблагодарили рэпера ST
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чесноков
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Музыкант навестил военнослужащих и посвятил им свою новую песню.
На херсонском направлении российские бойцы специальной военной операции (СВО) выразили огромную благодарность рэперу ST. Им очень приятно, что музыкант приехал поддержать их товарищей, потому что такие поступки поднимают боевой дух. Об этом военные рассказали в интервью 5-tv.ru.
«Очень хорошо, что такой артист приезжает — рэпер ST. Побольше бы таких артистов, которые поддерживают наших ребят в трудные минуты — помогают также», — сообщил один из бойцов.
Другой военнослужащий с ним согласился, сказав, что их бы очень обрадовал бы приезд исполнителя к ним, на херсонское направление, и они его очень ждут.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские солдаты в зоне СВО исполняют новую песню ST.
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