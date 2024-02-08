Кусок Эйфелевой башни поместят в медали Олимпиады в Париже

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 19 0

Международные спортивные соревнования пройдут в 2024 году во Франции.

Кусок Эйфелевой башни поместят в медали Олимпиады в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Медали, изготовленные для Олимпийский игр-2024 в Париже, будут содержать железную часть с Эйфелевой башни. Об этом сообщает издание AFP.

Для грядущих соревнований металл для сердцевины спортивных наград в форме шестиугольника будет взят со склада, где хранятся заготовки для обслуживания главной достопримечательности Франции. Медали отольют из фрагментов оригинальной конструкции, которую со временем удалили с башни.

«Это сочетание самых драгоценных металлов — золота, серебра и бронзы — с самым драгоценным металлом в нашей стране, с сокровищем — Эйфелевой башней», — сказал глава оргкомитета Тони Эстанге.

Изготовлением медалей займется французский национальный монетный двор. На них будут изображены гребни и греческая богиня Ника, влетающая на стадион в Афинах. Вес наград — около полукилограмма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что миллиардер Питер Тиль организует Олимпийские игры для спортсменов на допинге.

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