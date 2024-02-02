Миллиардер Питер Тиль организует Олимпийские игры для спортсменов на допинге

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Первый турнир может пройти уже в 2025 году.

Миллиардер Питер Тиль организует Олимпийские игры для спортсменов на допинге

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сооснователь PayPal, американский миллиардер Питер Тиль устроит «Олимпиаду» для спортсменов, которые употребляют допинг и стероиды. Об этом сообщает издание New York Post.

Первый турнир может пройти уже в 2025 году. За золото поборются атлеты, пловцы, гимнасты и борцы.

Участники «Олимпиады» смогут открыто употреблять допинг на протяжении всех соревнований. Игры же будут проходить каждый год.

Главным спонсором станет компания Enhanced Games, которая исследует пищевые и биологические добавки. В организации рассказали, что уже 900 спортсменов подали заявки на участие в новом турнире.

Посоревноваться в «стероидной Олимпиаде» смогут бывшие и нынешние атлеты. Тиль полностью уверен в своем проекте — уже в апреле он его презентует, а летом отправится в Париж на летнюю Олимпиаду, чтобы встретиться с главой МОК Томасом Бахом.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойца Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода из-за допинга.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.66
0.43 98.64
1.24
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

22:59
Валиева обратилась к фанатам после дисквалификации
22:45
Миллиардер Питер Тиль организует Олимпийские игры для спортсменов на допинге
22:31
Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов
22:18
На Украине пришли в ярость из-за репортажа ZDF из Мариуполя
22:03
Суд ООН ограничил рамки иска Украины к России о применении конвенции о геноциде
21:49
На два миллиарда: гигантскую партию кокаина обнаружили в Петербурге

Сейчас читают

Умерла вдова Эдуарда Хиля
В Госдуме отреагировали на поставку формы для ВСУ из Китая
А вдруг живой? Что стало с психикой детей, чья мать три года спала с мумией отца
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса