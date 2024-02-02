Миллиардер Питер Тиль организует Олимпийские игры для спортсменов на допинге

Сооснователь PayPal, американский миллиардер Питер Тиль устроит «Олимпиаду» для спортсменов, которые употребляют допинг и стероиды. Об этом сообщает издание New York Post.

Первый турнир может пройти уже в 2025 году. За золото поборются атлеты, пловцы, гимнасты и борцы.

Участники «Олимпиады» смогут открыто употреблять допинг на протяжении всех соревнований. Игры же будут проходить каждый год.

Главным спонсором станет компания Enhanced Games, которая исследует пищевые и биологические добавки. В организации рассказали, что уже 900 спортсменов подали заявки на участие в новом турнире.

Посоревноваться в «стероидной Олимпиаде» смогут бывшие и нынешние атлеты. Тиль полностью уверен в своем проекте — уже в апреле он его презентует, а летом отправится в Париж на летнюю Олимпиаду, чтобы встретиться с главой МОК Томасом Бахом.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойца Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода из-за допинга.