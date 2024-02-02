Миллиардер Питер Тиль организует Олимпийские игры для спортсменов на допинге

Первый турнир может пройти уже в 2025 году.
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сооснователь PayPal, американский миллиардер Питер Тиль устроит «Олимпиаду» для спортсменов, которые употребляют допинг и стероиды. Об этом сообщает издание New York Post.
Первый турнир может пройти уже в 2025 году. За золото поборются атлеты, пловцы, гимнасты и борцы.
Участники «Олимпиады» смогут открыто употреблять допинг на протяжении всех соревнований. Игры же будут проходить каждый год.
Главным спонсором станет компания Enhanced Games, которая исследует пищевые и биологические добавки. В организации рассказали, что уже 900 спортсменов подали заявки на участие в новом турнире.
Посоревноваться в «стероидной Олимпиаде» смогут бывшие и нынешние атлеты. Тиль полностью уверен в своем проекте — уже в апреле он его презентует, а летом отправится в Париж на летнюю Олимпиаду, чтобы встретиться с главой МОК Томасом Бахом.
Ранее 5-tv.ru писал, что бойца Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода из-за допинга.
Читайте также
74%
0.43 98.64
1.24
Нашли ошибку?