«Ощущение личной избранности»: психолог о поднятии музыкантами духа у бойцов СВО
Приезды артистов могут помочь военнослужащим избежать развития посттравматического стрессового расстройства.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Выступления российских артистов, которые посещают зону спецоперации, поднимают моральный дух бойцов. Об этом рассказал психолог Евгений Идзиковский в интервью 5-tv.ru.
Эксперт указал, что человека словно «вырывает из контекста» жизни, когда он находится на передовой. Ему легко начать чувствовать себя забытым и потерянным.
«Он думает, что общество живет какой-то своей жизнью, а они здесь занимаются своей. И нет точки соприкосновения. Когда кто-то приезжает поддержать, люди показывают, что гражданскому обществу важно то, что происходит. Ну и, конечно, моральный дух это поднимает», — сказал психолог.
Приезды артистов могут помочь военнослужащим избежать развития посттравматического стрессового расстройства, а также чувства одиночества и изолированности.
Такая «терапия» проводится уже много лет, это давняя традиция, которая заключается в выступлении перед военными. Такое было и в Первую, и во Вторую мировые войны, добавил специалист.
«Приезд артистов, конечно, важен и нужен, потому что в обычной жизни обычный человек редко сталкивается с тем, что к нему кто-то проявляет такое прицельное внимание со стороны известных людей, властей. <…> А тут не просто люди пришли на какой-то концерт, а наоборот, специально для них кто-то приехал. Вот это ощущение личной избранности, личной важности — это такая большая моральная волна, которая поднимается при этом», — указал Идзиковский.
Он также посоветовал писать военным обычные бумажные письма и отправлять по почте, даже если нет конкретного адресата.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что новая песня рэпера ST стала патриотическим гимном для бойцов на передовой. Музыкант приехал к военнослужащим Росгвардии и посвятил их силе духа песню.
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