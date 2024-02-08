Врачи диагностировали у актера Александра Панкратова-Черного перелом пяти ребер

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 25 0

Неудачное падение артиста обернулось для него проблемами со здоровьем. В каком он сейчас состоянии?

Врачи диагностировали у актера Александра Панкратова-Черного перелом пяти ребер

Фото: Епихин Андрей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артист Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован с сердечным приступом. Медики диагностировали у него пароксизмальную форму фибрилляций предсердий. Ему стало плохо еще 5 февраля, однако о состоянии здоровья актера стало известно только сейчас.

По данным 5-tv.ru, ко всему прочему у Панкратова-Черного еще сломаны пять ребер. Всему виной — неудачное падение. Сначала актер думал, что это просто ушиб, но когда с сердец стало плохо и ему сделали рентген в больнице, то выяснилось, что дела обстоят куда серьезнее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Александра Панкратова-Черного случился сердечный приступ.

-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.26
0.11 98.35
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:24
«Проводник интересов»: что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском
21:22
Опубликованы кадры возвращения 100 российских бойцов из плена
21:01
Врачи диагностировали у актера Александра Панкратова-Черного перелом пяти ребер
20:53
Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН
20:41
Прорыв: как российские ученые приближаются к разгадке главной тайны мира
20:30
Ковальчук указал на важность фундаментальных исследований в отечественной науке

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса