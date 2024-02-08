Врачи диагностировали у актера Александра Панкратова-Черного перелом пяти ребер Сегодня, 21:01 | Елизавета Яковлева Культура Эксклюзив 25 25

Неудачное падение артиста обернулось для него проблемами со здоровьем. В каком он сейчас состоянии?

Фото: Епихин Андрей / ТАСС

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Артист Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован с сердечным приступом. Медики диагностировали у него пароксизмальную форму фибрилляций предсердий. Ему стало плохо еще 5 февраля, однако о состоянии здоровья актера стало известно только сейчас. По данным 5-tv.ru, ко всему прочему у Панкратова-Черного еще сломаны пять ребер. Всему виной — неудачное падение. Сначала актер думал, что это просто ушиб, но когда с сердец стало плохо и ему сделали рентген в больнице, то выяснилось, что дела обстоят куда серьезнее. Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Александра Панкратова-Черного случился сердечный приступ.