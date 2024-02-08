Минобороны сообщило о возвращении из плена 100 российских военных

В Россию в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 100 военнослужащих РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 100 российских бойцов были возвращены 8 февраля 2024 года. На родную землю из доставил военно-транспортный самолет. Бойцам предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Москвы. Также вся необходимая помощь была оказана им на месте.

Также отмечается, что посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ в возвращении российских военнопленных домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в плен ВС РФ сдались еще 26 украинских военных.