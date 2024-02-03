Минобороны РФ: в плен сдались еще 26 украинских военных

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 28 0

ВС РФ показали успешную работу.

Минобороны РФ: в плен сдались еще 26 украинских военных

Фото: Telegram / Минобороны России / mod_russia

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Тема:
Спецоперация

За неделю в плен сдались 26 украинских военных. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», — значилось в заявлении ведомства.

В период с 27 января по 3 февраля у российской армии было много успехов в зоне СВО. ВС РФ нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.

Также были поражены пункты размещения вооруженных сил Украины и формирования иностранных наемников.

ВС РФ освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области на купянском направлении и еще сильнее улучшили положение по переднему краю на определенных участках.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч боевиков на донецком направлении.

Тема:
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