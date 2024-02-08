Опубликованы кадры возвращения 100 российских бойцов из плена

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 8 0

На родную землю из доставил военно-транспортный самолет.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Telegram / Шамсаил Саралиев Депутат Государственной Думы 8-го созыва / saraliev; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В четверг, 8 января, стало известно о возвращении из украинского плена 100 российских военнослужащих. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал в своем Telegram-канале соответствующие кадры.

По данным Минобороны РФ, замен киевскому режиму было передано такое же количество военнопленных.

Теперь же освобожденным российским бойцам предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Москвы. Также им будет оказана психологическая помощь.

Известно, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническое участие гуманитарного характера в обмене.

Предыдущий обмен состоялся 31 января. Как рассказывал 5-tv.ru, тогда были освобождены 195 российских бойцов.

Тема:
Спецоперация
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