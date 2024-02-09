Путин назвал аплодисменты нацисту в Канаде продолжением дела Гитлера

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Искоренение проявлений нацизма — одна из основных целей спецоперации.

Путин назвал аплодисменты нацисту в Канаде продолжением дела Гитлера

Фото: AP / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Аплодисменты бывшему эсэсовцу Ярославу Хунку (Гунько), проживающему в Канаде, является главным подтверждением существования нацизма. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя», — заявил Путин.

Он добавил, что такие проявления нацизма являются причиной необходимости денацификации. Именно это и является одной из основных задач спецоперации. Российский лидер считает, что важно избавиться от людей, который сохраняют преданность подобной идеологии.

На заседание канадского парламента по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний бывший член СС «Галичина» Ярослав Гунько. Пожилому нацисту рукоплескал весь зал, включая премьер-министра страны Джастина Трюдо и Владимира Зеленского.

Москва передала Оттаве запрос на экстрадицию эсэсовца Ярослава Гунько

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Канады пообещали рассмотреть запрос на экстрадицию Гунько. Однако пока ответа от Минюста и других ведомств Канады по этому поводу нет.

Тема:
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