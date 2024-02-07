Москва передала Оттаве запрос на экстрадицию эсэсовца Ярослава Гунько

Он сопровождается большим пакетом документов.

Власти России передали коллегам в Канаде запрос на экстрадицию бывшего боевика дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Хунку (Гунько). Об этом сообщил посол в Оттаве Олег Степанов в беседе с РИА Новости.

«Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы», — сказал он.

При этом Степанов подчеркнул, что запрос входит в большой пакет документов.

Бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка (Гунько) был приглашен в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галичина», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. В октябре 2023-го в России Гунько обвинили в геноциде мирного населения в годы ВОВ. МВД РФ объявило в розыск нациста.

Первые лица Канады после скандала поспешили откреститься — мол не знали о прошлом Хунки. Спикеру парламента страны Энтони Роту пришлось взять вину за приглашение эсэсовца на себя и подать в отставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Канады пообещали рассмотреть запрос на экстрадицию Гунько.