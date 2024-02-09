Липкие ролики не понадобятся: как легко очистить одежду от шерсти

Убрать шерсть с одежды поможет способ со специальными бигудями
Фото: www.globallookpress.com / Carlo Ratti Associati
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Порой наличие домашних животных может создавать некоторые проблемы.
Почти каждый человек, у которого есть домашний питомец, хотя бы раз сталкивался с раздражающими волосками шерсти на своей одежде. Избавиться от ворсинок порой бывает очень сложно и проблематично. Как справиться с неприятной проблемой, рассказывает utro.ru.
После игр с кошкой или собакой любимые вещи часто теряют свой «презентабельный» вид. Обычно перед стиркой одежду приходится тщательно обрабатывать специальными липкими роликами — только с их помощью удается убрать мелкие волоски, и то не всегда. Порой такая процедура может занять большое количество времени.
Убрать шерсть с вещей поможет простой способ: стоит использовать бигуди-липучки. Их необходимо положить в стиральную машину вместе с одеждой. Во время стирки липучки соберут все волоски вплоть до самых маленьких, а одежда после сушки будет выглядеть новой и аккуратной.
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