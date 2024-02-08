Простой и дешевый способ: как заставить плиту сиять от чистоты

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

Избавиться от потеков жира на ручках газовой плиты поможет средство из соды

Простой и дешевый способ: как заставить плиту сиять от чистоты

Фото: www.globallookpress.com / Cristina Fumi

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Эта хитрость заметно преобразит вашу кухню.

В процессе готовки даже самому опытному и аккуратному повару сложно избежать попадания капель масла и жира на плиту. Начинают пачкаться не только ручки, которые становится достаточно проблематично отмыть, но и область под ними и верх крышки духовки. Как справиться с раздражающей проблемой, рассказывает utro.ru.

Сперва необходимо снять ручки. Для этого попробуйте надавить на них и повернуть в сторону. В ведро или тазик следует набрать около литра кипятка, а после добавить в него три столовые ложки кальцинированной соды. Подойти может и пищевая.

После влейте в тару столовую ложку аммиака или нашатырного спирта и перемешайте раствор. Не забудьте предусмотрительно открыть окно и надеть специальную медицинскую маску, чтобы ваше самочувствие не ухудшилось из-за резкого запаха.

Положите все ручки в воду на десять минут. Если грязь на них не смоется до конца, можно почистить ее старой зубной щеткой. Затем промойте ручки проточной водой.

Что же касается области под ними, то справиться с застывшим жиром поможет обычное средство для стекол и окон. Набрызгайте его на загрязненные участки или нанесите губкой. Спустя несколько минут протрите влажной тряпкой, а после вытрите насухо.

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